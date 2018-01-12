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وزير الأوقاف يخطب عن الحفاظ على الماء فى محافظة أسوان احتفالا بعيدها القومى

الجمعة، 12 يناير 2018 12:00 ص
وزير الأوقاف يخطب عن الحفاظ على الماء فى محافظة أسوان احتفالا بعيدها القومى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة


كتب لؤى على
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يلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم فى محافظة أسوان والتى حددتها الوزارة بعنوان: "نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها"
 
وتوجه وزير الأوقاف أمس الخميسعلى رأس قافلة دعوية إلى محافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى، وتضم القافلة عددًا من شباب علماء وزارة الأوقاف، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية. 
 

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وزير الاوقاف

محافظة اسوان

خطبة الجمعة



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