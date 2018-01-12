وزير الأوقاف يخطب عن الحفاظ على الماء فى محافظة أسوان احتفالا بعيدها القومى

وزير الأوقاف يخطب عن الحفاظ على الماء فى محافظة أسوان احتفالا بعيدها القومىالجمعة، 12 يناير 2018 12:00 ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب لؤى على
إضافة تعليق
يلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم فى محافظة أسوان والتى حددتها الوزارة بعنوان: "نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها"
وتوجه وزير الأوقاف أمس الخميسعلى رأس قافلة دعوية إلى محافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى، وتضم القافلة عددًا من شباب علماء وزارة الأوقاف، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة