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واشنطن تفرض عقوبات على رئيس السلطة القضائية بإيران لانتهاكه حقوق الإنسان

الجمعة، 12 يناير 2018 08:43 م
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس السلطة القضائية بإيران لانتهاكه حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(رويترز)
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيؤكد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران فى إطار الاتفاق النووي، ولكن "للمرة الأخيرة".

وقال مسؤول رفيع إنه بحلول الموعد النهائى المقبل لتعليق العقوبات فى غضون 60 يوما "يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة" لتشديد بنود النص الذى تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى.

فى المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"، واستهدفت خصوصا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.


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حقوق الإنسان

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