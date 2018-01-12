واشنطن ترحب بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين بكين وبيونج يانج

واشنطن ترحب بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين بكين وبيونج يانجالجمعة، 12 يناير 2018 07:15 م
الرئيس الصينى شين جين بينج
(أ ف ب)
إضافة تعليق
رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين الصين وكوريا الشمالية، مشددا على أهمية ممارسة "أكبر قدر من الضغط" على بيونج يانج لتتخلى عن برنامجها النووي.
وأظهرت أرقام نشرتها بكين أن التجارة بين كوريا الشمالية والصين انخفضت بواقع النصف على مدى عام. وخلال ديسمبر فقط، تراجع اجمالى واردات بكين من بيونج يانج بنسبة تجاوزت 80 %.
إضافة تعليق
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم
"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة