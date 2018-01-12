واشنطن ترحب بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين بكين وبيونج يانج





(أ ف ب)

رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين الصين وكوريا الشمالية، مشددا على أهمية ممارسة "أكبر قدر من الضغط" على بيونج يانج لتتخلى عن برنامجها النووي.

وأظهرت أرقام نشرتها بكين أن التجارة بين كوريا الشمالية والصين انخفضت بواقع النصف على مدى عام. وخلال ديسمبر فقط، تراجع اجمالى واردات بكين من بيونج يانج بنسبة تجاوزت 80 %.