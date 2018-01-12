video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن ترحب بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين بكين وبيونج يانج

الجمعة، 12 يناير 2018 07:15 م
واشنطن ترحب بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين بكين وبيونج يانج الرئيس الصينى شين جين بينج


(أ ف ب)
إضافة تعليق

رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالخفض الكبير للتبادل التجارى بين الصين وكوريا الشمالية، مشددا على أهمية ممارسة "أكبر قدر من الضغط" على بيونج يانج لتتخلى عن برنامجها النووي.

وأظهرت أرقام نشرتها بكين أن التجارة بين كوريا الشمالية والصين انخفضت بواقع النصف على مدى عام. وخلال ديسمبر فقط، تراجع اجمالى واردات بكين من بيونج يانج بنسبة تجاوزت 80 %.

 

          


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تقترح اعتراض وتفتيش سفن متجهة إلى كوريا الشمالية

روسيا ترفض لقاء فانكوفر حول كوريا الشمالية.. وتؤكد دعم حوار الكوريتين

واشنطن

بكين

بيونج يانج

امريكا

كوريا الشمالية



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة