واشنطن تدرج 14 كياناً وشخصية إيرانية بقائمة عقوباتها على طهران

واشنطن تدرج 14 كياناً وشخصية إيرانية بقائمة عقوباتها على طهرانالجمعة، 12 يناير 2018 08:27 م
ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن
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أدرجت واشنطن 14 كياناً وشخصية إيرانية على قائمة عقوباتها على طهران، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
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