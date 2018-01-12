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واشنطن تدرج 14 كياناً وشخصية إيرانية بقائمة عقوباتها على طهران

الجمعة، 12 يناير 2018 08:27 م
واشنطن تدرج 14 كياناً وشخصية إيرانية بقائمة عقوباتها على طهران ترامب


كتب أحمد عبد الرحمن
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أدرجت واشنطن 14 كياناً وشخصية إيرانية على قائمة عقوباتها على طهران، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. 


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واشنطن

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ايران

طهران



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