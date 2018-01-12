ننشر أسماء الفائزين بالمراكز الأولى لماراثون الأقصر الدولى





الأقصر – أحمد مرعى

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، فعاليات ماراثون الأقصر الدولى الذى يقام للعام الخامس والعشرين على التوالي، والذى أقيم تحت رعاية وزارة السياحة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة 500 متسابق يمثلون 27 دولة عربية وأجنبية بينها مصر والأردن ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والنمسا واليابان والصين.

بدأ السباق فى تمام الساعة 7 صباح اليوم الجمعة، انطلاقا من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربى لمدينة الأقصر، حيث انطلق المتسابقون فى ثلاث سباقات وهى مسافات 42 كم، و22 كم، و12 كم، وسط المناطق الأثرية المختلفة فى غرب مدينة الأقصر.

وحصدت الأردن المراكز الثلاث الأولى فى سباق 12 كم رجال، حيث جاء الأردنى محمد سلامة فى المركز الأول، ثم الأردنى حمزة عبد المداهنة فى المركز الثاني، ثم الأردنى عبدالحفيظ العويضية، وفى سباق 12 كم نساء جاءت الكندية مكارثى ربيكا فى المركز الأول، ثم المصرية فاطمة سعد فى المركز الثاني، ثم المصرية هاجر خالد فى المركز الثالث.

كما حصدت الأردن أيضا المراكز الثلاث الأولى فى سباق 22 كم رجال، حيث جاء الأردنى رأفت صبحى فى المركز الأول، ثم مواطنه مصطفى السيود فى المركز الثاني، ثم مواطنه أحمد الجزوى فى المركز الثالث، وفى سباق 22 كم سيدات، جاءت الأمريكية كارولينا جوزمان فى المركز الأول، ثم اليابنية أوشيتا ناهاكو فى المركز الثانى ثم جايانا سيلفى من فرنسا فى المركز الثالث.

وفى سباق المارثون الكامل 42 كم رجال، جاء الأردنى محمد فايز النواصرة فى المركز الأول، ثم المصرى محمد سليمان فى المركز الثاني، وجاء روجر إلكسندر من النمسا فى المركز الثالث، وفى سباق المارثون الكامل 42 كم سيدات جصدت اللبنانية جينا العصير المركز الأول فى ذلك السباق.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لسباق ماراثون الأقصر الدولى جاسر رياض، أن المارثون يحتفل هذا العام باليوبيل الفضى له، حيث يقام للعام الخامس والعشرون على التوالى على أرض الأقصر لإعطاء رسالة للعالم أجمع بأن الأقصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وترحب بكافة السائحين من كل دول العالم.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر محمد بدر، أن الأقصر لديها المقومات التى تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، كما تتيح للرياضيين أيضا التمتع بشمسها المشرقة وآثارها وحضارتها الرائعة، لافتا إلى أن الأقصر ستستضيف ماراثون زايد الخيرى فى نسخته الرابعة يوم الجمعة القادم الموافق 19 يناير 2018، والذى من المقرر أن يتم تخصيص دخله لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى الأقصر.