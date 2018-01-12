نقابة الصحفيين بتونس تدعو لفتح تحقيق بشأن ظهور صحفية فى قناة إسرائيلية





أ ش أ

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الخميس، السلطات التونسية بضرورة فتح تحقيق حول واقعة ظهور إحدى الصحفيات التونسيات بقناة فضائية إسرائيلية .



وذكرت النقابة - فى بيان أمس - أن إحدى الصحفيات التونسيات العاملات بقناة تركية عمدت إلى التواصل مع الصحفية سامية البيولى عبر شبكات التواصل الاجتماعى لتنسيق إجرائها لمداخلة عبر قناة تلفزيونية، حيث قدمت الأخيرة تصريحا لقناة إسرائيلية مساء أمس ظنا منها أنها تقدم تصريحا لقناة تركية.



وأكدت نقابة الصحفيين رفضها لأى عملية تطبيع من أى نوع مع إسرائيل، مطالبة الزملاء بالالتزام بهذا الموقف، محذرة من أنها ستعمل على شطب والتشهير بكل من يثبت تعامله من الصحفيين مع مؤسسات إسرائيلية أو مرتبطة بها .



وأشار البيان، إلى أن البيولى أوضحت لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها قدمت مداخلتها حول الأوضاع التى تشهدها تونس فى الآونة الأخيرة عبر برنامج "سكايب" ظنا منها أنها تجرى مداخلة فى قناة تركية، وقد تحصلت الوحدة على صور من كل المراسلات على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى السكايب بشأن هذا الموضوع.