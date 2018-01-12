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نائب برلمانى بكفر الشيخ: خطوات إيجابية لحل مشكلة مصرف كتشنر

الجمعة، 12 يناير 2018 11:45 ص
نائب برلمانى بكفر الشيخ: خطوات إيجابية لحل مشكلة مصرف كتشنر عمل مجسات لكوبري المشاه أمام قرية المناوفة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عبدالعزيز حموده عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول ، إن  هناك خطوات إيجابية لحل مشكلة مصرف كتشنر، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع مشكلة كتشنر قريباً على ثلاث محاور الأول عمل محطات معالجة الصرف الصحي ، والثانى التعامل مع المخلفات الصلبة ومصانع تدوير القمامة بالحامول و بيلا بلطيم ، والثالث صيانة المصرف ومنع التعديات عليه.

 وأضاف حموده ، لـ "اليوم السابع"، أنه تابع أخذ المجسات الخاصة بكوبرى المشاه عند الكيلو37200 على مصرف الغريبه الرئيسي أمام قريه المناوفه البحريه التابعة لمركز الحامول، مقابل الوحده الصحيه والمدارس لتسهيل وصول الطلاب للمدارس والأهالي للوحدة الصحية والعبور من الجانب الآخر من المصرف بسهولة .

 

 

 


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