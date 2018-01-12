ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعةالجمعة، 12 يناير 2018 12:23 م
ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأعلنت هيئة ميناء دمياط فى بيان لها، مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح، ومغادرة 146 سيارة نقل بحمولة 6884 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78458 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 88536 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 4800 طن يوريا، و4200 طن فوسفات، و18400 طن ملح، و2872 طن رمل.
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة