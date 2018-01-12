ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة





دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط فى بيان لها، مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح، ومغادرة 146 سيارة نقل بحمولة 6884 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78458 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 88536 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 4800 طن يوريا، و4200 طن فوسفات، و18400 طن ملح، و2872 طن رمل.