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موقع السفر العالمى " تريب أدفايزر " يعلن أفضل 25 فندقا فى مصر.. تعرف عليهم

الجمعة، 12 يناير 2018 06:00 ص
موقع السفر العالمى " تريب أدفايزر " يعلن أفضل 25 فندقا فى مصر.. تعرف عليهم فنادق - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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تحت شعار "احجز عن معرفة – سافر بثقة " اختار موقع " تريب أدفايزر"، أكبر موقع للسفر فى العالم  أفضل 25 فندقا فى مصر.. وفقا لتعليقات المسافرين، ويصل عدد الزائرين حوالى 390 مليون زائر شهريا، وأكثر من 500 مليون رأى وتعليق عن ما يزيد من 7 ملايين مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

 

يقدم موقع TripAdvisor نصائح من ملايين المسافرين إلى جانب مجموعة كبيرة من خيارات السفر وميزات التخطيط مع روابط مباشرة لأدوات الحجز التى تبحث فى مئات المواقع الإلكترونية للعثور على أفضل أسعار الفنادق.

 

1- منتجع فورسيزون ريزورت شرم الشيخ، وتصل سعر الليلة لـ6843 جنيها.

منتجع فورسيزون ريزورت
منتجع فورسيزون ريزورت

2- أوبروى سهل حشيش، تصل سعر الليلة لـ 3555 جنيها.

أوبروي، سهل حشيش
أوبروي، سهل حشيش

3- منتجع وسبا هيلتون الأقصر تصل سعر الليلة لـ 1842 جنيها.

منتجع وسبا هيلتون الأقصر
منتجع وسبا هيلتون الأقصر

4- فندق رويال سافوى شرم الشيخ، سعر الليلة يصل لـ3098 جنيها.

فندق رويال سافوى شرم الشيخ
فندق رويال سافوى شرم الشيخ

5- فندق وسبا ستيلا دى مارى بيتش شرم الشيخ، يصل سعر الليلة لـ 1975 جنيها.

فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش
فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش

 

6-  Jaz Aquaviva بخليج مكادى الغردقة، سعر الليلة 3630 جنيها.

jaz-aquaviva-resort
jaz-aquaviva-resort

 

7- فندق بارون شرم الشيخ سعر الليلة يصل لـ 1108 جنيهات.

فندق بارون شرم الشيخ
فندق بارون شرم الشيخ

 

8- فندق وسبا بريميير لوريف، سهل حشيش الغردقة سعر الليلة يصل لـ 1859جنيها.

Premier Le Reve Hotel & Spa
Premier Le Reve Hotel & Spa

9- فندق Baron Palace Sahl Hasheesh الغردقة، سعر الليلة 2072 جنيها.

baron-palace-sahl-hasheesh
baron-palace-sahl-hasheesh

 

  10- ايبروتيل بالاس شرم الشيخ، متوسط سعر الليلة 1625 جنيها.

 

ايبروتيل بالاس شرم الشيخ
ايبروتيل بالاس شرم الشيخ

 

11- Nubian Island Hotel شرم الشيخ، متوسط سعر الليلة 2496 جنيها.

Nubian Island Hotel
Nubian Island Hotel

 

12- Jaz Dar El Madina مرسى علم البحر الأحمر، سعر الليلة 2726 جنيها.

Jaz Dar El Madina
Jaz Dar El Madina

 

13- Sheikh Ali Dahab Resort بمدينة دهب، سعر الليلة 1678 جنيها.

Sheikh Ali Dahab Resort
Sheikh Ali Dahab Resort

 

14- فندق شتيجنبرجر الداو بيتش، الغردقة، متوسط سعر الليلة 2161 جنيها.

فندق شتيجنبرجر الداو بيتش
فندق شتيجنبرجر الداو بيتش

 

15- Premier Romance Boutique Hotel and Spa الغردقة، سعر الليلة 3990 جنيها.

premier-romance-boutique
premier-romance-boutique

 

16- SENTIDO Palm Royale الغردقة، متوسط السعر 1172 جنيها.

‪SENTIDO Palm Royale‬
‪SENTIDO Palm Royale‬

 

 17- Steigenberger Coraya Beach مرسى علم سعر الليلة 3355 جنيها.

 

Steigenberger Coraya Beach
Steigenberger Coraya Beach

18- اكسبرينس سى برييز شرم الشيخ، متوسط سعر الليلة 832 جنيها .

اكسبرينس سى برييز
اكسبرينس سى برييز

 

19-  Acacia Dahab Hotel  مدينة دهب، سعر الليلة 1185 جنيها.

‪Acacia Dahab Hotel‬
‪Acacia Dahab Hotel‬

 

20- Jaz Makadi Saraya Resort خليج مكادى الغردقة، سعر الليلة 1947 جنيها.

Jaz Makadi Saraya Resort
Jaz Makadi Saraya Resort

 

21- Iberotel Makadi Beach مكادى الغردقة سعر الليلة 3257 جنيها.

Iberotel Makadi Beach
Iberotel Makadi Beach

 

22- SUNRISE Grand Select Crystal Bay Resort الغردقة سعر الليلة 1752 جنيها.

SUNRISE Grand Select Crystal Bay Resort
SUNRISE Grand Select Crystal Bay Resort

 

23- Pyramids View Inn ، القاهرة، متوسط سعر الليلة 620 جنيها.

pyramids-view-inn
pyramids-view-inn

 

24- ريكسوس شرم الشيخ متوسط سعر الليلة 4782 جنيها.

ريكسوس شرم الشيخ
ريكسوس شرم الشيخ

 

25- ثري كورنرز أوشين فيو ، مدينة الجونة متوسط سعر الليلة 1368 جنيها.

three-corners-ocean-view
three-corners-ocean-view

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