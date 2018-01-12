موقع السفر العالمى " تريب أدفايزر " يعلن أفضل 25 فندقا فى مصر.. تعرف عليهم





كتبت ميرفت رشاد

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1- منتجع فورسيزون ريزورت شرم الشيخ، وتصل سعر الليلة لـ6843 جنيها.



منتجع فورسيزون ريزورت

2- أوبروى سهل حشيش، تصل سعر الليلة لـ 3555 جنيها.



أوبروي، سهل حشيش

3- منتجع وسبا هيلتون الأقصر تصل سعر الليلة لـ 1842 جنيها.



منتجع وسبا هيلتون الأقصر

4- فندق رويال سافوى شرم الشيخ، سعر الليلة يصل لـ3098 جنيها.



فندق رويال سافوى شرم الشيخ

5- فندق وسبا ستيلا دى مارى بيتش شرم الشيخ، يصل سعر الليلة لـ 1975 جنيها.



فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش

6- Jaz Aquaviva بخليج مكادى الغردقة، سعر الليلة 3630 جنيها.



jaz-aquaviva-resort

7- فندق بارون شرم الشيخ سعر الليلة يصل لـ 1108 جنيهات.



فندق بارون شرم الشيخ

8- فندق وسبا بريميير لوريف، سهل حشيش الغردقة سعر الليلة يصل لـ 1859جنيها.



Premier Le Reve Hotel & Spa

9- فندق Baron Palace Sahl Hasheesh الغردقة، سعر الليلة 2072 جنيها.



baron-palace-sahl-hasheesh

10- ايبروتيل بالاس شرم الشيخ، متوسط سعر الليلة 1625 جنيها.



ايبروتيل بالاس شرم الشيخ

11- Nubian Island Hotel شرم الشيخ، متوسط سعر الليلة 2496 جنيها.



Nubian Island Hotel

12- Jaz Dar El Madina مرسى علم البحر الأحمر، سعر الليلة 2726 جنيها.



Jaz Dar El Madina

13- Sheikh Ali Dahab Resort بمدينة دهب، سعر الليلة 1678 جنيها.



Sheikh Ali Dahab Resort

14- فندق شتيجنبرجر الداو بيتش، الغردقة، متوسط سعر الليلة 2161 جنيها.



فندق شتيجنبرجر الداو بيتش

15- Premier Romance Boutique Hotel and Spa الغردقة، سعر الليلة 3990 جنيها.



premier-romance-boutique

16- SENTIDO Palm Royale الغردقة، متوسط السعر 1172 جنيها.



‪SENTIDO Palm Royale‬

17- Steigenberger Coraya Beach مرسى علم سعر الليلة 3355 جنيها.



Steigenberger Coraya Beach

18- اكسبرينس سى برييز شرم الشيخ، متوسط سعر الليلة 832 جنيها .



اكسبرينس سى برييز

19- Acacia Dahab Hotel مدينة دهب، سعر الليلة 1185 جنيها.



‪Acacia Dahab Hotel‬

20- Jaz Makadi Saraya Resort خليج مكادى الغردقة، سعر الليلة 1947 جنيها.



Jaz Makadi Saraya Resort

21- Iberotel Makadi Beach مكادى الغردقة سعر الليلة 3257 جنيها.



Iberotel Makadi Beach

22- SUNRISE Grand Select Crystal Bay Resort الغردقة سعر الليلة 1752 جنيها.



SUNRISE Grand Select Crystal Bay Resort

23- Pyramids View Inn ، القاهرة، متوسط سعر الليلة 620 جنيها.



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24- ريكسوس شرم الشيخ متوسط سعر الليلة 4782 جنيها.



ريكسوس شرم الشيخ

25- ثري كورنرز أوشين فيو ، مدينة الجونة متوسط سعر الليلة 1368 جنيها.