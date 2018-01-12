موجز أخبار6.. محمد صلاح يحتفل بحصد الجوائز مع ليفربول على تويتر





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، محمد صلاح يحتفل بحصد الجوائز مع ليفربول على تويتر.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة..









أسقطت روسيا ديونا سيادية لعدد من الدول خلال السنة الماضية تصل قيمتها إلى 140.2 مليار دولار، من بينها دول عربية مثل العراق وسوريا والجزائر.









بدأت المطربة شيرين عبد الوهاب حفل مباراة السوبر المحلى بين فريقى الأهلى والمصرى التى ستجمعهما فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد.









لو أنت مصر عايش بالخارج وترغب فى الحصول على قطعة أرض من مشروع بيت الوطن، خاصة لو كنت من بين الذين قاموا بتحويل مبالغ مالية خلال القرعة الرابعة لبيت الوطن.. "اليوم السابع"، يقدم لكم فى هذا التقرير من خلال خطوات محددة كيفية الحصول على قطعة أرض فى المرحلة التكميلية لمشروع بيت الوطن التى أعلنت عنها الوزارة









قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها قتلت مجموعة من المتشددين هاجموا القاعدة الجوية الروسية فى سوريا، فى 31 ديسمبر الماضى.









أكد السناتور الديموقراطى ديك دوربن اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب استخدم عدة مرات عبارة "حثالة" خلال اجتماع حول الهجرة أمس الخميس فى البيت الأبيض، فى كلامه عن دول أفريقية وأمريكية لاتينية.









ويواجه النادى الأهلى بطل الدورى والكأس نظيره المصرى البورسعيدى وصيف بطولة كأس مصر فى السادسة مساء اليوم الجمعة.









أدانت الحكومة الليبية المؤقتة المحاولات التركية التى وصفتها بالإجرامية والجبانة التى ما انفكت تحاول تقويض الاستقرار فى ليبيا وعدم صدق نواياها المعلنة فى دعم العملية السياسية والاستقرار فى ليبيا.









قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن أكثر من نصف الأمريكيين يتناولون مياه شرب بها عنصر مشعة، بحسب تحقيق أجرته منظمة بيئية نشرت نتائجه أمس الخميس.









ينشر "اليوم السابع" عدد من الإجراءات المتبعة التى أعلنتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد للحصول على قطعة أرض بالمرحلة الثانية لمشروع الـ1.5 مليون فدان لصغار المزارعين والشباب بغرب غرب المنيا.









زار ميشيل سالجادو، لاعب نادى ريال مدريد السابق، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، المتواجدة حاليا بمدينة العين الإماراتية، لخوض مباراة كأس السوبر، كما أكد النجم العالمى حضوره لمباراة السوبر من مقصورة ملعب هزاع بن زايد.

احتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، بحصوله على جائزة أفضل لاعب فى النادى عن شهر ديسمبر الماضى.

أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، على جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة فى المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول ومانشستر سيتى، المحدد لها بعد غد الأحد، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

حظى الأتوبيس الذكى باهتمام بالغ من مواطنى العاصمة ولفت انتباههم بشدة فور تشغيل الـ"مينى باص" بشكل تجريبى فى شوارع القاهرة، ويجيب "اليوم السابع" على أهم الأسئلة حول الأتوبيس الذكى بالتعاون.

تواجد الدولى المصرى عصام الحضرى على رأس تشكيل التعاون فى المواجهة التى تجمعه مع الرائد فى ديربى مدينة القصيم، والذى يقام فى الخامسة والربع مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة الـ17 من الدورى السعودى للمحترفين.

استضافت مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، المشاركات فى مسابقة ملك جمال القارات، فى دورتها الـ46، بمشاركة 77 دولة حول العالم، من 5 قارات.

سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، رجل الأعمال بافيل جرودينين، الذى رشحه الحزب الشيوعى الروسى، مرشحًا لانتخابات الرئاسة عام 2018

مضطربو الهوية الجنسية.. عندما نسمع ذلك المسمى نجد المجتمع يبادر بجلد كل ما هو غير مألوف ومحاسبة الرجل والمرأة على واقع ليس لهم به يد، مما يجعل الآباء والأمهات يشتركوا بجريمة قانونية وأخلاقية بالغش والتدليس وتزويج الشاب، وهو ليس ذكرا طبيعيا يصلح أن يكون أب وزوج، أو التخلص من الفتاة وهم يعلمون إنها ليست كأنثى طبيعية تنجب له الأولاد ويستمتع بها زوجها .

أيام قليلة تفصلنا عن عودة السياحة الروسية إلى مصر، بعد البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزير الطيران شريف فتحى ونظيره الروسى الذى ينص على عودة الرحلات الجوية بين البلدين فى الأول من فبراير بين مطارى موسكو والقاهرة، وذلك بعد انقطاع الطيران بين مصر وروسيا لأكثر من عامين عقب سقوط الطائرة الروسية فى مصر، حيث بدأت المطارات الروسية فى وضع مصر على جداولها الزمنية لرحلات الطيران المتجهة إلى القاهرة.