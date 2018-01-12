موجز أخبار الساعة 10.. الأهلى يُسقط المصرى ويتوج بكأس السوبر للمرة العاشرة





نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المحلية والعربية والعالمية والرياضية المهمة، على رأسها، حصد الأهلى لكأس السوبر للمرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز على المصرى بهدف نظيف.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

الأهلى يُسقط المصرى ويتوج بكأس السوبر للمرة العاشرة

حصد الأهلى كأس السوبر للمرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز على المصرى بهدف نظيف، خلال المباراة التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، بإمارة العين الإماراتية فى كأس السوبر المحلى، سجل وليد أزراو هدف الاهلى فى الدقيقة 102 من خطأ فادح ارتكبه أحمد مسعود حارس المصري.

صور.. كشفان أثريان بأسوان يضمان مبنى إداريا وأختاما تخص الفرعون "جد كارع"

كشفت البعثة الأمريكية الأثرية بأسوان عن كشفين أثريين بإدفو وكوم امبو جاء ذلك فى بيان إعلامي صادر عن وزارة الأثار.

مجلس الوزراء يقرر حظر التجوال فى بعض مناطق رفح والعريش اعتبارا من صباح الغد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، قرارًا بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية مرورًا بالعوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال.

ضياء رشوان: 22 يناير آخر موعد لتسجيل الراغبين فى تغطية الانتخابات الرئاسية

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن هناك باب مفتوح للإعلاميين داخل وخارج مصر للحصول على بطاقات متابعة العملية الانتخابية ومتابعة عمليات الفرز باللجان الفرعية من الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

قرار وزارى بإحالة بعض جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات لمحاكم أمن الدولة طوارئ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلي محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.

رسميا.. روسيا تسمح لمواطنيها بالسفر لشرم الشيخ والغردقة عبر مطار القاهرة

أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للسياحة، أن الرحلات الروسية من روسيا إلى المنتجعات المصرية فى شرم الشيخ والغردقة أصبح مصرح بها، عبر مطار القاهرة.





السماح للمغتربين بالمحافظات بعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة من أى "شهر عقارى"

كشف المستشار محمد عجاج رئيس غرفة عمليات الشهر العقاري بوزارة العدل، أنه تم تكليف مكاتب الشهر العقاري بالسماح للوافدين من أي محافظة بعمل إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، موضحا أنه بإمكان الوافد الموجود في محافظة غير محافظته الأصلية التوجه إلى أي مكتب شهر عقاري في أي محافظة لعمل إقرار التأييد الرئاسي.

إحباط تهريب منشطات جنسية بقيمة 2.5 مليون جنيه بمطار القاهرة.. صور

أحبط رجال إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع برئاسة محمد السيد عبد الغنى، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (منشطات جنسية) مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام قانون الاستثمار وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





" قطريليكس" تبث مكالمة مسربة تفضح دور قطر فى دعم المتطرفين بليبيا

كشفت قطريليكس، للمعارضة القطرية، عن مكالمة مسربة بين قيادى بمليشيا مجلس الشورى ثوار بنغازى ومراسل قناة الجزيرة، تفضح تحكم الدوحة فى إشعال الحرب فى ليبيا ودعمها للمتطرفين بالمال والسلاح، وحثهم على السيطرة على مطار بنينا.

واشنطن تدرج 14 كياناً وشخصية إيرانية بقائمة عقوباتها على طهران

أدرجت واشنطن 14 كياناً وشخصية إيرانية على قائمة عقوباتها على طهران.

الأهلى يحقق السوبر "العاشرة" على حساب المصرى البورسعيدى.. خطأ كارثى من الحارس أحمد مسعود يهدى أزارو هدف الفوز.. الحكم يلغى هدفا لمؤمن زكريا فى الوقت القاتل بداعى التسلل.. والعميد ينتقد الحكام

حقق الأهلى بطولة كأس السوبر العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى، بعد الفوز بهدف نظيف سجله وليد أزارو فى الدقيقة 102 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد هزاع بن زايد.

صور.. مكاتب الشهر العقارى "مفيش إجازة" فى يوم استثنائى.. الأهالى يحررون توكيلات الانتخابات الرئاسية.. والشبكات تتعطل وتعود بالغربية والأقصر.. وأهالى الشرقية والسويس يشكون بطء الإجراءات

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقارى بمختلف أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً من المواطنين عليها للتسابق على عمل توكيلات رسمية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، حيث اصطف المواطنون فى طوابير الانتظار أمام موظفى الشهر العقارى لعمل التوكيلات الرسمية للرئيس السيسى، مؤكدين حرصهم الشديد على الحضور منذ الصباح الباكر تأييدا للرئيس وحرصا على استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.





"ترامب" يخضع لأول فحص طبى بعد دخوله البيت الأبيض.. والفحوصات لن تشمل اللياقة العقلية.. الرئيس الأمريكى يعانى من الوزن الزائد ويتناول عقاقير لخفض الكولسترول وعلاج الصلع ومضادت حيوية من أجل "الوجه الوردى "

خضع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لأول فحص طبى شامل، باعتباره رئيسا، اليوم الجمعة، فى ظل تساؤلات عن صحته العقلية وأهليته للمنصب.





فيديو.. رد فعل جماهير الأهلى بعد إحراز وليد أزارو الهدف الاول فى مرمى المصرى

فيديو..لحظة هدم كنيسة مشهورة فى الصين بدعوى مخالفتها شروط البناء

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غضب ضد ترامب بعد وصفه دول أفريقيا بـ"الحثالة" .. الاتحاد الأفريقى: غير مقبول.. بتسوانا: تصريحات عنصرية.. الأمم المتحدة: مسيئة ومعيبة.. وأبناء القارة السمراء ينتفضون على مواقع التواصل ضد الرئيس الأمريكى

المطارات المصرية تنتظر وصول الروس .. وزارة الطيران تنهى خطة استئناف الرحلات بين البلدين.. مصر للطيران تنتظر إخطارا من السلطات الروسية بجدول الرحلات.. ومدير مكتب الشركة بموسكو يتوجه لروسيا خلال ساعات لبدء التجهيز