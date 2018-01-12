مليشيات الحوثى تختطف صرافين وتنهب أموالهم فى "إب" وسط اليمن

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اختطفت مليشيا الحوثى الانقلابية عددا من الصرافين بمحافظة (إب) وسط اليمن فى إطار حملات نهب واسعة طالت شركات ومحلات الصرافة فى العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر فى المحافظة - حسبما ذكرت فضائية (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - إن المليشيات الانقلابية تفرض إتاوات مالية كبيرة على التجار ومحلات الصرافة ومحلات الذهب لدعم ما تسميه (المجهود الحربي) وأن تلك الإجراءات تأتى فى هذا السياق على غير ما يحاول إعلام الحوثيين تصويرها بأنها لضبط سعر الصرف.