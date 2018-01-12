مكرم محمد أحمد: نحاسب أى صحفى أو إعلامى حال إساءته لأحد عبر الفيس بوك





كتب محمود العمرى

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام ينظر دائما فى كل الشكاوى المقدمه إليه، وإنه يرفض أى إساءات أو طعن فى الآخرين، حتى لو نشر الصحفى أو الإعلامى على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى لأنه يعد وسيلة نشر تعبر عن الصحفى والإعلامى، وأن المجلس لا يتصيد لأحد.

وتابع رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" : "طالما الفيس بوك وسيلة نشر متاحة للجميع، فسيتم البت فى أى مما ينشر عليه من سباب أو إساءة لأحد عبر صفحته الرسمية، وإذا وصلت الشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام سيتم بحثها واتخاذ القرار فيها فورا".

وأكد مكرم محمد أحمد، أن الفيس بوك لا يختلف عن الإعلام والصحافة، متسائلا: "هل الصحفى عندما يسب أحد على الفيس بوك سيحميه ذلك؟ لا مش هيحيمه، ويتم محاسبة الصحفى، ويتم التعامل مع أكونت على أنه أداة نشر للصحفى، والعقوبة تحدد على حسب ما يكتبه الصحفى أو الإعلامى ".