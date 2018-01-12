مقتل 4 أشخاص فى عمليات سلب و نهب مواد غذائية بفنزويلا

مقتل 4 أشخاص فى عمليات سلب و نهب مواد غذائية بفنزويلاالجمعة، 12 يناير 2018 03:35 م
فنزويلا
رويترز
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ذكر معارضون وصحف محلية أن أربعة أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون فى أعمال عنف مرتبطة بنهب مواد غذائية فى فنزويلا.
وبذلك يرتفع إلى ستة عدد الذين قتلوا فى حوادث مرتبطة بالحصول على مواد غذائية فى هذا البلد النفطى الذى يشهد أزمة اقتصادية حادة بسبب انخفاض أسعار الذهب الأسود.
وقال كارلوس بابارونى النائب المعارض أن أشخاصا استهدفوا لعدة أيام فى بلدة ارابوى بغرب فنزويلا، محلات تجارية واشتبكوا مع الشرطة، وأضاف أن نحو 100 شخص اعتقلوا.
وصرح غابى أريانو النائب المعارض الآخر أن الجنود ورجال الشرطة "سيطروا" على المنطقة بأكملها بينما يقوم أصحاب المتاجر بما فى وسعهم دفاعا عن محلاتهم.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حادة بسبب تراجع أسعار النفط والفساد الذى يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد.
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