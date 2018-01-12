مقتل وإصابة 19 شخصا جراء مظاهرات وأعمال نهب غرب فنزويلا

مقتل وإصابة 19 شخصا جراء مظاهرات وأعمال نهب غرب فنزويلاالجمعة، 12 يناير 2018 09:06 م
مظاهرات فنزويلا
(أ ش أ)
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لقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب 16 آخرون بجروح جراء اندلاع مظاهرات احتجاجية على نقص المواد الغذائية بالإضافة إلى وقوع أعمال نهب غربى فنزويلا استمرت لمدة يومين.
ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية اليوم الجمعة، عن عمدة منطقة "أرابوي" بولاية "ماردة" قوله إن الأشخاص الثلاثة لقوا حتفهم جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء اصطفافهم عند أحد المتاجر للحصول على المواد الغذائية.
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