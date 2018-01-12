مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تفجير بالخطأ داخل منزل انتحارى بأفغانستان

مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تفجير بالخطأ داخل منزل انتحارى بأفغانستانالجمعة، 12 يناير 2018 03:54 م
تفجير فى أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، جراء تفجير انتحارى نفسه بالخطأ فى محافظة غور الأفغانية، اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنه حاكم المحافظة .
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن حاكم محافظة (غور)، قوله، "إن انتحاريا فجر نفسه خطأ داخل منزله، بعدما كان يخطط لتنفيد عملية انتحارية داخل مسجد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم طفل ونساء"، فيما لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن التفجير، فيما بدأت السلطات تحقيقها فى ملابسات الحادث.
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