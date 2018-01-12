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الجمعة، 12 يناير 2018 02:53 م
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مقتل جندى صومالى إثر اشتباكات بالخطأ مع قوات كينية فى بلدة على حدود البلدين

الجمعة، 12 يناير 2018 12:27 م
مقتل جندى صومالى إثر اشتباكات بالخطأ مع قوات كينية فى بلدة على حدود البلدين الجيش الصومالى - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن محمد أحمد، ضابط بالجيش الصومالى، مقتل جندى صومالى فى اشتباكات قصيرة وقعت بين جنود كينيين وصوماليين فى بلدة حدودية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة، عن "أحمد"، قوله، إن جنودا صوماليين اشتبكوا مع جنود كينيين كانوا يقومون بدورية فى بلدة (إلواك) القريبة من الحدود الكينية، وأضاف أن الجنود الكينيين اعتقدوا خطأ أن الجنود الصوماليين مقاتلين تابعين لحركة الشباب الصومالية، مشيرا إلى أن الاشتباكات استمرت لأكثر من 20 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشباب - التى تتخذ من الصومال مقرا لها - نفذت العديد من الهجمات الدموية داخل كينيا خلال الأشهر الأخيرة ، وتعد كينيا من الدول المشاركة فى إطار قوة الاتحاد الأفريقى التى تقاتل فى الصومال لمكافحة حركة الشباب المتطرفة.

 

 


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