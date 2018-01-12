video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

معهد واشنطن: نزاع محتمل بين ترامب وأوروبا حول مستقبل العلاقات مع إيران

الجمعة، 12 يناير 2018 03:41 م
معهد واشنطن: نزاع محتمل بين ترامب وأوروبا حول مستقبل العلاقات مع إيران لقطة ما بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى"


كتب: محمد أبو النور
إضافة تعليق

توصلت دراسة حديثة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن نزاعا بين الإدارة الأمريكية الراهنة والدول الأوروبية سيقع حول مستقبل العلاقات مع إيران، بالرغم من توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت باكر من صباح اليوم الجمعة على قرار بتمديد تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران وفق مخرجات خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى".

 

وقالت الدراسة فى مسوغات نتائجها إن هذا النزاع منشأه رغبة البيت الأبيض فى معاقبة النظام الإيرانى على قمع المتظاهرين، ولذلك أشار إلى أنه قد لا يسمح لـ"بوينج" و"إيرباص" بالمضى قدماً فى مبيعات الطائرات المخطط لها إلى الجمهورية الإسلامية.

 

مع ذلك أورد كاتب الدراسة، الباحث، جاى سولومون، وهو زميل زائر مميز فى "زمالة سيغال" فى معهد واشنطن، وكان سابقاً كبير مراسلى الشؤون الخارجية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، رد مسؤولى الاتحاد الأوروبى على الخطة الأمريكية بقولهم: "إن هذا الأمر سيكلف الشركات الأوروبية مليارات الدولارات وسيعرض الاتفاق النووى لخطر أكبر"، معلقا على ذلك بقوله: "إن هذا سيزيد من تفاقم المخاطر المترتبة عن قرار الرئيس ترامب حول إيران".

 

ولفت الباحث إلى أن الرد الدولى على الاحتجاجات الإيرانية يخاطر بإحداث وقيعة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذى قد يعرقل قدرة الغرب على تشكيل جبهة مشتركة حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية ومسائل انتشار الأسلحة النووية، ولإغلاق هذا الشق، قد ينبغى على واشنطن طمأنة بروكسل بأنها لن تلغى الاتفاق النووى؛ وهى رسالة لا بد من إيصالها بسرعة نظراً للقرارات التى سيتخذها الرئيس ترامب بشأن مجموعة من الإعفاءات التى ستنتهى صلاحيتها فى منتصف يناير.

 

وذكر الباحث أن مسؤولين أمريكيين كبار يعملون حول قضايا إيران، يرون أنه على الحكومات الأوروبية وعلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، فيديريكا موغيرينى، الرد بالمثل من خلال إظهار استعداد أكبر بكثير لمعالجة أوجه القصور فى الاتفاق وتحدى طهران بشأن سجلها فى مجال حقوق الانسان.

 

وعقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اجتماعا لمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض لبحث قراره بشأن مصير العقوبات على إيران، وأفرز الاجتماع قرارا بتمديد تخفيف العقوبات عن إيران، ما يعنى الإبقاء على الاتفاق النووى لعام 2015 دون تغيير ودون توقيع عقوبات أضافية على إيران.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا: يجب الفصل بين الاتفاق النووى ودور إيران فى الحرب السورية

ماكرون يؤكد لترامب "أهمية احترام" الاتفاق النووى مع إيران

وزراء أوروبيون: لا بديل عن الاتفاق النووى الإيرانى وعدم الاستسلام لنسفه

معهد واشنطن

ترامب

الاتحاد الاوروبى

الاتفاق النووى

اوروبا

البيت الابيض

ايران

المظاهرات فى ايران



لا تفوتك
فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

القبض على رجل أعمال هارب من 73 حكما بالعبور

القبض على رجل أعمال هارب من 73 حكما بالعبور

نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى

نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة