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مصر تشارك بالمعرض السياحى بالنمسا.. و85% زيادة بعدد السياح النمساويين

الجمعة، 12 يناير 2018 04:24 م
مصر تشارك بالمعرض السياحى بالنمسا.. و85% زيادة بعدد السياح النمساويين


ميرفت رشاد
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يشارك المكتب السياحى ببرلين فى المعرض السياحى الدولى بفيينا خلال الفترة من 11 الى 14 يناير الجارى،  ويعد من أهم المعارض بالنمسا حيث يشارك به أكثر من 800 عارض، يمثلون أكثر من 70 دولة ويصل عدد زوار المعرض لأكثر من 150 ألف زائر.
 
 
أكد محمد عبد الجبار، المستشار السياحى بألمانيا المشرف على النمسا، أن السوق النمساوى يعد من أهم الأسواق بالنسبه لمصر وأن اللقاءات التى تمت مع منظمى الرحلات والإعلاميين،على هامش المعرض تؤكد أن مصر عادت بقوه على خريطة السياحة العالمية حيث زادت الحركة من النمسا أكثر من 85%  وأن هناك طلب زائد على المقصد السياحى المصرى خلال الشتاء الحالى.
 
وأوضح منظمو الرحلات، أن حالة الحجوزات فى الشتاء والصيف مبشرة جدا،  وتم لقاء الدكتور  Josef peterleithner رئيس اتحاد شركات السياحة النمساوية ÖRV ، وتم التوجيه الدعوه للاتحاد باسم وزير السياحة لعقد اجتماعهم السنوى بمصر عام 2019.
 

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