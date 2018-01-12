مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 فى تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 فى تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوىالجمعة، 12 يناير 2018 06:40 ص
حادث -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى 4 أشخاص مصرعهم و أصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة نقل وسيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ،وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.
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عدد الردود 0
بواسطة:
ابو ذكى
الترلات اللة يلعنها..
ترلات ومخدرات يساوى حوادث كارثية لسة بتفكروا تسيبوها على الطريق؟