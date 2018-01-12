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مصرع 20 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية بـ"حجة" اليمنية

الجمعة، 12 يناير 2018 05:52 م
مصرع 20 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية بـ"حجة" اليمنية اليمن - أرشيفية


كتب أحمد عبد الرحمن
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لقى 20 من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى معارك مع القوات الشرعية فى ميدى بمحافظة حجة اليمنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

 

 


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