مصرع 20 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية بـ"حجة" اليمنية





كتب أحمد عبد الرحمن

لقى 20 من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى معارك مع القوات الشرعية فى ميدى بمحافظة حجة اليمنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.