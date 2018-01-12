مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

لقى طفل مصرعه مساء اليوم، الجمعة، بعد أن صدمته سيارة مسرعه أثناء مروره طريق دمياط - فارسكور .

وتبين أن الطفل يدعى "أدهم .ا.ز" من قرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة فارسكور، وتم إحالة قائد السيارة إلى النيابة العامة لمبارة التحقيق معه فيما صرحت النيابة بدفن الطفل وتسليم جثمانه لذويه.