مصرع شخص وفتاة 8 سنوات بسبب الأمطار الغزيرة فى البرازيل





كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن شخصين لقيا مصرعمها بسبب الأمطار الغزيرة فى البرازيل، خاصة فى ولاية سانتاكاترينا فى جنوب البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فتاة تبلغ 8 سنوات توفيت بعد سقوط شجرة بسبب الرياح والأمطار الغزيرة، بينما كانت تلعب مع شقيقتها التى تبلغ 13 عاما، ورجل يبلغ من العمر 59 عاما، وأعلنت المدينة السياحية حالة الطوارئ.

وأوضحت السلطات البرازيلية أن رجل يبلغ من العمر 34 عاما مختفيا، ويتم البحث عنه فى الوقت الحالى بعد أن جرفته المياه بعد سقوطه فى المجارى.

وأصدر مكتب عمدة مدينة فلوريانوبوليس عاصمة الولاية مرسوما طارئا بسبب زيادة الفيضانات فى الجزيرة، وهى وجهة سياحية شهيرة اختارها البرازيليون من مختلف أنحاء البلاد والارجنتينيين.

ومنذ الاثنين الماضى سجلت فلوريانوبوليس 400 مم من الأمطار، أى ضعف ما كان متوقعا لشهر يناير، ولذلك أوصت السلطات الأهالى بأن يمكثوا فى منازلهم.

وأعلن الدفاع المدنى فى سانتا كاتارينا حالة تأهب ضد خطر الانهيارات الأرضية فى 13 مدينة على الأقل من هذه الولاية فى جنوبى البرازيل.