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الجمعة، 12 يناير 2018 12:49 م
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مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار ومقتل آخر فى مشاجرة ببنى سويف

الجمعة، 12 يناير 2018 11:33 ص
مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار ومقتل آخر فى مشاجرة ببنى سويف جثة - أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
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لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار أمام قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى ناصر المركزى "ياسر حسن أحمد" 35 سنة، مقيم بقرية الرياض التابعة لدائرة المركز، بعد أن انزلقت قدمه وسقط تحت عجلات القطار، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزى.
 
كما لقى شاب مصرعه فى مشاجرة بمساكن شارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف، حيث استقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "وليد عادل" 22 سنة، مقيم الرحبة بنى سويف، جثة هامدة بعد طعنة نافذة فى مشاجرة بمساكن عبد السلام عارف، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.
 

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