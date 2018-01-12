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مسيرات سلمية حاشدة بولاية صفاقس التونسية ضد غلاء الأسعار

الجمعة، 12 يناير 2018 11:01 م
مسيرات سلمية حاشدة بولاية صفاقس التونسية ضد غلاء الأسعار مظاهرة فى تونس- أرشيفية


أ ش أ
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انطلقت اليوم الجمعة، مسيرات سلمية حاشدة بشوارع ولاية صفاقس احتجاجا على الزيادات غير المسبوقة فى الأسعار والمطالبة بالتراجع عن قانون المالية لسنة 2018


وشاركت فى هذه المسيرات أعداد ملحوظة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن كلّ الشرائح ، وكانت هناك مشاركة للعنصر النسائى بكثافة.


كما نظم المشاركون فى المسيرات وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس رافعين العديد من اللافتات وأعلام تونس ورددوا الكثير من الشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الميزانية" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" وغيرها من الشعارات التى تبرز غضب المحتجين على الحكومة بسبب الغلاء الشديد فى الأسعار ومطالبتهم بإسقاط قانون المالية لسنة 2018

 


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