"مستقبل وطن" بدمياط: تحرير 2153 توكيلا للرئيس السيسى





دمياط - معتز الشربيني

أعلن حزب مستقبل وطن بدمياط، أنه تم حتى مساء اليوم الجمعة تحرير 2153 توكيلا فى جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى المحافظة، لإعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وصرح محمد سامي سليمان، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بدمياط، لـ"اليوم السابع"، :" إننا مستمرون فى عمل التوكيلات حتى نحقق أعلي الأرقام رغم عدم الحاجة لها، حيث حقق الحزب فى أول يومين فقط قرابة 2000 توكيل من دمياط".