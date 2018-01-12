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مسئول أمريكى: نتوقع اتخاذ ترامب قرارا حول العقوبات على إيران اليوم

الجمعة، 12 يناير 2018 02:02 ص
مسئول أمريكى: نتوقع اتخاذ ترامب قرارا حول العقوبات على إيران اليوم ترامب


(رويترز)
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قال مسؤول أمريكى، إن من غير المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس،  قراره بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تخفيفها بموجب الاتفاق النووى المبرم عام 2015.

وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، أن القرار سيعلن على الأرجح من البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قراره بشأن العقوبات على إيران أمس الخميس.


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