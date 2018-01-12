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محمد سعفان: تسوية الخلافات العمالية لـ5 غطاسين مصريين بالسعودية

الجمعة، 12 يناير 2018 01:18 م
محمد سعفان: تسوية الخلافات العمالية لـ5 غطاسين مصريين بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية، بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية لخمس مصريين، مع إحدى الشركات، ومقر عملهم  مدينة ينبع، وإصدار تأشيرة خروج نهائية لهم.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة 5 غطاسين مصريين قدموا إلى المملكة بتأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر تقاضوا خلالها راتب شهر ونصف الشهر فقط، ويلتمسون مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم والخروج النهائي ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي بجده ياسر غازي ،أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مندوب الجالية بالمدينة للتوجه معهم لإدارة الوافدين بمرافقة مندوب الشركة، بالمتابعة المستمرة مع مجموعة الغطاسين المصريين الخمسة، أفادوا برغبتهم في استخراج تأشيرة خروج نهائي والمغادرة إلى أرض الوطن ، وتم ذلك  لأربعه، وجاري اتخاذ الإجراءات للخامس.

وقام مكتب التمثيل العمالي بتوجيههم لعمل توكيل لأحد المحامين السعوديين لمتابعة شكواهم العمالية ، فضلا عن المتابعة من جانب الملحق العمالي مع المحامي حتى انتهاء الشكوى وصدور الحكم بمستحقاتهم .

وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى فى إيطاليا

وفى سياق آخر، أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "سمير .ج.ع.ب" الذي توفي بإيطاليا منذ في 11 يناير 2013، وللآن لم تحصل أسرته المقيمة بمحافظة المنوفية بمصر علي أي مستحقات تأمينية، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.
 
وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" الإيطالية، وبحث طلب الأسرة مع الهيئة  ، جاءت نتيجة البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث قام  المكتب بالاتصال بنجل المتوفي تليفونيا وإبلاغه بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا .
 
ويقوم مكتب التمثيل العمالي بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بمتابعة وصول المستندات لإتمام عملية صرف المعاش للمستفيدين.

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