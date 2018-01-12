محلب ومميش يتفقدان مشروعات المنطقة الاقتصادية وميناء سوميد ومدينة الجلالة





كتبت – دانة الحديدى

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووفد رئاسى رفيع المستوى، فى زيارة تفقدية لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقطاع الجنوبى وكذلك تفقد محطة تحلية المياه وميناء سوميد ومدينة الجلالة وطريق الجلالة – القطامية- القاهرة.

وعرض الفريق مهاب مميش الأرباح التى حققتها اقتصادية قناة السويس خاصة تلك من عائدات موانئ المنطقة والتى بلغت نحو 2.4 مليار جنيه و558 مليون جنيه عائدات الهيئة الاقتصادية، كما عرض الفريق مميش التسويات التى قامت بها الهيئة خلال الـ6 شهور الماضية التى بلغت نحو 23 عقد وحل المشكلات العالقة للمستثمرين، كما تم التعاقد الفعلى مع 6 شركات عالمية ومحلية، وتم تسليم أراضى للمستثمرين باستثمارات تبلغ 8 مليار دولار فى منطقة العين السخنة، والبدء فى تنفيذ المشروعات خلال العام الحالي.

وقام المهندس إبراهيم محلب والفريق مميش والوفد المرافق بزيارة محطة الصب السائل فى الحوض الثالث بميناء السخنة الخاص بسفن الغاز والذى من شأنه توفير احتياجات الدولة من الغاز المسال وكان فى استقبالهم المهندس أسامه الشريف الذى قام بعرض تقديمى عن المشروع ومعدلات التنفيذ الحالية به.

وتتضمن محطة الصب السائل عدد 6 تانكات "مستودعات" تخزين غاز ونفط بسعة 100 و150 ألف متر مكعب، وكشف الفريق مميش أن مشروع محطة الصب السائل يعد منصة لوجستية متكاملة ومتطورة ومنفذ رئيسى على البحر الأحمر لتأمين إمدادات الوقود ويتم التعاون والتنسيق مع وزارة البترول وفقاً لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية والسلامة المهنية.

كما تفقد المهندس إبراهيم محلب محطة تحلية المياه بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتى من شأنها تسهيل أعمال البنية التحتية للمستثمرين فى هذا القطاع الجنوبى التابع للمنطقة القتصادية لقناة السويس.

وعلى جانب آخر، استقبل المهندس محمد الصاوى رئيس مجلس إدارة سوميد المهندس إبراهيم محلب والفريق مميش خلال زيارتهما لميناء سوميد والمقرر افتتاح رصيف بحرى جديد للميناء قريباً، حيث يبلغ طول الرصيف الجديد 2,5 كيلومتر لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، كما تقوم سوميد ببناء مستودعات لتخزين منتجات بترولية بطاقة 300 ألف متر مكعب ومنشآت للتحميل والتفريغ.

كما تفقد مستشار رئيس الجمهورية والفريق مميش مدينة الجلالة وكذلك طريق الجلالة – القطامية – القاهرة والذى يشهد معدلات تنفيذ سريعة فى مشروعاته.



الجولة



محلب فى الجولة



جانب من اللقاء



اجتماع قبل الجولة