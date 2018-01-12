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محكمة تركية تقضى باستمرار احتجاز صحفيين اثنين

الجمعة، 12 يناير 2018 12:02 ص
محكمة تركية تقضى باستمرار احتجاز صحفيين اثنين الشرطة التركية - أرشيفية


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قالت وسائل إعلام تركية إن محكمة جزائية أمرت، باستمرار حبس صحفيين اثنين بعدما طلبت محكمة عليا فى وقت سابق اليوم الإفراج عنهما.

كانت المحكمة الدستورية التركية قضت بأن حقوق الصحفيين شاهين ألباى ومحمد ألطان انتهكت خلال وجودهما فى الاحتجاز وطلبت إطلاق سراحهما.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التى تديرها الدولة إن المحكمة الجزائية أعادت تقييم حالة ألطان فى ضوء قرار المحكمة الدستورية لكنها رفضت طلبه بالإفراج عنه. وصدر القرار بعد قليل من رفض طلب ألباي.


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