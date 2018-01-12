محافظ سوهاج يخصص قطعة أرض بقرية سفلاق لإقامة مدرسة تعليم اساسى

محافظ سوهاج يخصص قطعة أرض بقرية سفلاق لإقامة مدرسة تعليم اساسىالجمعة، 12 يناير 2018 11:00 ص
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على طلب المحافظة بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1300 متر مربع، بحوض عثمان، زمام قرية سفلاق بمركز ساقلتة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، لخدمة أهالى القرية، وزيادة عدد المدارس بنطاق المركز.
وأشاد المحافظ،فى بيان له اليوم بدور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلته، فى التعاون مع المحافظة للحصول على الموافقة بتخصيص المساحة المذكورة، لاقامة المدرسة عليها.
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