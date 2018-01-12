محافظ سوهاج: الشعب المصرى يثق فى وطنية الرئيس السيسي





سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بمدن محافظة سوهاج، لتوثيق توكيلات انتخابات الرئاسة لمطالبة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية بالانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها شهر مارس المقبل.

وأوضح عبد المنعم فى بيان له اليوم، أن مكاتب الشهر العقارى بدأت فى استقبال المواطنين، وأن الإجراءات سهلة وميسرة بجميع مكاتب الشهر العقارى للتيسير على المواطنين وهى مجانية بدون أى رسوم أو أوراق حيث يتوجه راغب عمل التوكيل إلى الشهر العقارى الأقرب له وسيجد موظفين يقومون بإصدار التوكيلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتم تخصيص أوقات محددة للأشخاص ذوى الإعاقة للتيسير عليهم.

وقال عبد المنعم، أن أعداد كبيرة من المواطنين توافدت على مكاتب الشهر العقارى لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا على وعى الشعب المصرى وثقته فى أن الرئيس السيسي شخصية وطنية تعمل من اجل صالح المواطن المصرى، وان الشعب يعى ما تحقق من إنجازات تحققت على أرض الواقع سواء كانت طرق أو كبارى أو مشروع تكافل وكرامة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة وجذب المستثمرين من كل دول العالم للاستثمار فى مصر، وفوق كل هذا إعادة الأمن والأمان إلى مصر والخطوات الجادة للنهوض بالاقتصاد المصرى.