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محافظ دمياط : 2690 توكيلًا لتأييد السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية 2018

الجمعة، 12 يناير 2018 07:29 ص
محافظ دمياط : 2690 توكيلًا لتأييد السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية 2018 توثيق توكيلات لترشيح الرئيس السيسى لفترة ثانية


دمياط عبده عبد البارى
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لـ "اليوم السابع"، إن إجمالى عدد التوكيلات التى تم توثيقها حتى الآن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، بلغت  2690 توكيل بمختلف مكاتب الشهر العقارى بالمحافظة .
 
كنات مكاتب الشهر العقارى بدمياط، استقبلت المواطنين الراغبين فى توثيق توكيلات لتأييد الترشح لرئاسة الجمهورية.
 
وشهدت مكاتب الشهر العقاري بدمياط، ازدحاما ملحوظا من قبل المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

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