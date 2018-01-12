محافظ دمياط: مجازاة 278 عاملا بالصحة لتغيبهم عن العمل





دمياط-معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن النتائج التي انتهت اليها مديرية الصحة في التحقيق مع المخالفين بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط .

كانت لجنة المتابعة قد تقدمت بتقرير يفيد بوجود عدد من المخالفات الإدارية للعاملين بالعديد من المستشفيات والوحدات الصحية كانوا قد تغيبوا عن العمل أو انصرفوا بدون إذن بالمخالفة للقانون وقد قرر المحافظ إحالتهم إلي مديرية الشئون الصحية للتحقيق .

وبالتحقيق تبين ثبوت المخالفات عليهم وعليه تقرر مجازاتهم وفقا لما جاء في القانون ، حيث تم خصم 3 أيام لـ104 وخصم يومين لـ110بالإضافة للخصم يوم لـ51 والإنذار لـ 13والحفظ لــ 64 من العاملين بالصحة (أطباء _ إداريين _ تمريض) بمستشفيات ( دمياط العام– مستشفى رأس البر المركزي – مستشفى دمياط التخصصي – مستشفى عزبة البرج المركزي – مستشفى الأمراض الجلدية – مستشفى سعد بالشعراء – مستشفى فارسكور المركزي – الوحدة الصحية بعزب النهضة – وحدة طب الأسرة بغيط النصارى –وحدة طب الأسرة بالبستان - الوحدة الصحية بكفر المنازلة - وحدة طب الأسرة بشط جريبة - وحدة طب الأسرة بالخياطة - الوحدة الصحية بالحورانى - وحدة طب الأسرة بالشيخ درغام- وحدة طب الأسرة بالملقا بعزبة البرج - مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى التخصصي ).