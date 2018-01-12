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مجلس الوزراء يقرر حظر التجوال فى بعض مناطق رفح والعريش اعتبارا من صباح الغد

الجمعة، 12 يناير 2018 07:08 م
مجلس الوزراء يقرر حظر التجوال فى بعض مناطق رفح والعريش اعتبارا من صباح الغد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، قرارًا بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية مرورًا بالعوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال. 
 
وتضمن القرار حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
 
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 13 يناير 2018، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية.
 
وتكون توقيتات الحظر من السابعة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالى عدا العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من العرب يكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم.

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