video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

متى تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائى أول درجة.. تعرف على رأى الشرع

الجمعة، 12 يناير 2018 07:00 ص
متى تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائى أول درجة.. تعرف على رأى الشرع مجمع البحوث الإسلامية


كتب لؤى على
إضافة تعليق

متى  تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائي أول درجة؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة، كالتالى:
 
أولا: قبول الطعن على الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائى.
 
ثانيا: تترتب آثار الطلاق الشرعية عقب صدور الحكم النهائي بالطلاق، ويعد تطليق القاضي كطلاق الزوج من حيث الاعتداد وترتب الأثر، والحكم الابتدائي لا يقطع أحكام الزوجية، فهو بمثابة المدة التي يتروى فيها القاضي وينظر في المسألة فإذا نطق بالحكم ترتبت عليه آثاره.
 
وبناء عليه: فإن الحكم الابتدائي بالطلاق لا تترتب عليه آثار الطلاق الشرعي فالمرأة مع هذا الحكم زوجة وتثبت لها أحكام الزوجية من حيث حرمة الزواج بالغير ووجوب النفقة ما لم تكن ناشزا، وأما العدة وسائر الأحكام المتعلقة بالطلاق فإنها تبدأ من الحكم النهائي بالطلاق .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البحوث الإسلامية" يهنئ الإخوة المسيحين بعيد الميلاد.. ويؤكد: مصر قوية بأبنائها

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الطلاق



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة