متى تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائى أول درجة.. تعرف على رأى الشرع

متى تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائي أول درجة؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة، كالتالى:

أولا: قبول الطعن على الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائى.

ثانيا: تترتب آثار الطلاق الشرعية عقب صدور الحكم النهائي بالطلاق، ويعد تطليق القاضي كطلاق الزوج من حيث الاعتداد وترتب الأثر، والحكم الابتدائي لا يقطع أحكام الزوجية، فهو بمثابة المدة التي يتروى فيها القاضي وينظر في المسألة فإذا نطق بالحكم ترتبت عليه آثاره.

وبناء عليه: فإن الحكم الابتدائي بالطلاق لا تترتب عليه آثار الطلاق الشرعي فالمرأة مع هذا الحكم زوجة وتثبت لها أحكام الزوجية من حيث حرمة الزواج بالغير ووجوب النفقة ما لم تكن ناشزا، وأما العدة وسائر الأحكام المتعلقة بالطلاق فإنها تبدأ من الحكم النهائي بالطلاق .