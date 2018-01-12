مبعوث بوتين يناقش مع السفير المصرى فى روسيا الوضع فى ليبيا وسوريا





كتب مؤمن مختار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث مع السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر الوضع في ليبيا وسوريا اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أنه:"خلال المحادثات تم تبادل وجهات النظر حول تطور الوضع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز على مشاكل التسوية السورية والوضع فى ليبيا".

وعقد الاجتماع بمبادرة من الجانب المصرى.