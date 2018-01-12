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مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة شاب بمسكنه بالوراق

الجمعة، 12 يناير 2018 11:01 ص
مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة شاب بمسكنه بالوراق جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالوراق، أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الشاب يقيم بمفرده، وأن جيرانه اكتشفوا وفاته وعثروا على جثته، وأبلغوا قسم شرطة الوراق، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، تبين أن الوفاة طبيعية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيرانه، وتبين أنه يقيم بمفرده، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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