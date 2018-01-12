مباحث الجيزة: السودانى قاتل زوجته بأكتوبر "أبكم" وتناول الغداء عقب الجريمة





كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث مقتل ربة منزل سودانية الجنسية على يد زوجها بأكتوبر، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب غيرته الدائمة عليها، حيث إنها تبلغ من العمر 17 عاما، بينما يبلغ عمره 43 عاما، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، ما دفعه لتسديد عدة طعنات لها.

وتوصلت تحريات العقيد عصام نبيل مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن المتهم "أبكم" عاجز عن الكلام، عقب ارتكابه الجريمة ترك الجثة وغادر الشقة، حيث تناول طعام الغداء بالخارج، وعاد عقب ذلك إلى العقار الذى يقيم به، وأشار لجيرانه إلى أنه قتل زوجته، حيث دخل عددا من جيرانه لشقته، وعثروا على جثة زوجته، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.

تلقى قسم شرطة ثانى أكتوبر، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل الرائد مصطفى شربينى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات، أن المجنى عليها تبلغ من العمر 17 سنة، تحمل الجنسية السودانية،، قتلها زوجها "سودانى" بسبب خلافات أسرية، حيث سدد لها عدة طعنات بسكين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.