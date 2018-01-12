مباحثات روسية مع إيران وتركيا حول الوضع فى سوريا





أ ش أ

أعلنت فى موسكو، اليوم الجمعة، أن وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والإيرانى محمد جواد ظريف، بحثا فى اتصال هاتفى الأوضاع فى سوريا، قبيل مؤتمر الحوار الوطنى السورى المرتقب انعقاده فى سوتشى الروسية.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن "لافروف"، تبادل الآراء مع "ظريف"، حول الأوضاع فى سوريا، مركزا على بحث سبل التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى 2254 برعاية الأمم المتحدة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر صحفية أن وزير الخارجية الروسى بحث أيضا فى اتصال هاتفى مع نظيره التركى مولود تشاوش أوغلو الأوضاع فى محافظة إدلب السورية، المعلنة كمنطقة لخفض التصعيد.