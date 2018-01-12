مالى تخطط لعملية تهدف لطرد الإرهابيين من وسط البلاد





(رويترز)

قال مصدر أمنى إن مالى وجارتها السنغال تخططان لنشر قوة قوامها ألف جندى فى عملية لبسط الهدوء فى وسط مالى الذى يعانى من تزايد عنف الإرهابيين الذين كانوا يتمركزون فى السابق بشمال البلاد الصحراوي.

وقال الجنرال مبمبا موسى كيتا للإذاعة الرسمية الجمعة، إنه يجرى التخطيط لشن عملية بغرض "تأمين المناطق الوسطى".

وقال المصدر الأمنى لرويترز إن هدف العملية هو تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات الرئاسة المتوقعة فى نهاية العام الجارى بشكل سلس. وأضاف أن العملية ستركز على منطقة حول مدينة موبتى التاريخية على نهر النيجر التى تعود للقرون الوسطى. ومن المقرر أن ينضم للعملية نحو 200 جندى من السنغال المجاورة.

وأكد المتحدث باسم الجيش السنغالى عبدو نداى أنه يجرى بالفعل نشر جنود سنغاليين كثير منهم موجودون فى مالى من قبل ضمن مهام دولية لحفظ السلام لكن المتحدث رفض ذكر رقم محدد.