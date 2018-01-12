مارك زوكربيرج يعلن عن تحديث جديد لفيس بوك يحجم دور الشركات ووسائل الإعلام





كتب : وائل علاء

نشر مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، نبذة عن أهم التحديثات التى سيشهدها موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك"، وسيكون أهم تلك التحديثات بمنح أولوية الظهور لمنشورات الأصدقاء والعائلة، وتقليل معدل الظهور لوسائل الإعلام والصفحات ذات الأنشطة التجارية.

وقال فى منشور على صفحته الشخصية: "إن أساس بناء موقع فيسبوك هو جعل الناس متصلين ببعضهما البعض، وحلقة وصل مع جميع الأشخاص المقربة لنا، وأثبتت الأبحاث إن تقوية علاقتنا ببعضنا البعض يجعلنا نشعر بالتحسن والسعادة" .

وأضاف زوكربيرج: " فى الآونة الأخيرة تلقينا ردود أفعال تفيد بأن منشورات الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام تملئ "القصص الشخصية" التى تزيد من تفاعلنا مع بعضنا البعض .

وأوضح مارك، "من السهل معرفة كيف وصلنا لاستخلاص ذلك، مقاطع الفيديو والمنشورات العامة زاد معدل ظهورها بشكل كبير فى السنوات القليلة السابقة، وأصبح يتغلب على منشورات الأصدقاء والعائلة، مما أدى لاختلال التوازن فى شريط التسلسل الزمنى لآخر الأخبار عن التواصل مع بعضنا البعض وهو الهدف الأهم من إنشاء موقع فيسبوك.

وأكد على شعوره بالمسئولية تجاه الخدمات التى يقدمها، وأنها ليست للتسلية فقط ، لذا تم دراسة المشاركات الشائعة بعناية من قبل الخبراء المتخصصين فى الجامعات العلمية، وأظهرت الأبحاث إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتواصل مع الناس هو ما نهتم به لأنه يجعلنا نشعر بتواصل أكثر ولا نكون منعزلين عن عالمنا .

وأضاف: "بناءً على ذلك كنا قد بدأنا فى إجراء تغييرات فى هذا الاتجاه خلال السنة الماضية، لكن ستأخذ شهورًا لإحداث التغييرات فى جميع منتجاتنا وخدمتنا، وسيظهر فى شريط التسلسل الزمنى لآخر الأخبار ما كنت تتوقعه من منشورات لأصدقائك وعائلتك والمجموعات التى اشتركت بها.