لبنان يستعيد اليوم قطعا أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية





وكالات الأنباء

يستعيد لبنان اليوم الجمعة، 3 قطع أثرية كانت مسروقة منذ 37 عاما، عبر قنصليته العامة فى نيويورك. حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وستصل القطع الأثرية الثلاث إلى مطار رفيق الحريرى الدولى على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

وأعلن المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية اللبنانية "أن الجهود الحثيثة التى بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثتها فى نيويورك لضمان استعادة لبنان لهذه القطع الأثرية القيمة، تؤكد الأهمية الكبيرة التى توليها الوزارة لملف الآثار اللبنانية المسروقة والمفقودة وحرصها البالغ على إيجادها وتأمين إعادتها إلى مهدها إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافى والحضارى للبنان".