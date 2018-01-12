لبنان يستعيد اليوم قطعا أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان يستعيد اليوم قطعا أثرية من الولايات المتحدة الأمريكيةالجمعة، 12 يناير 2018 07:02 ص
الشرطة اللبنانية- أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
يستعيد لبنان اليوم الجمعة، 3 قطع أثرية كانت مسروقة منذ 37 عاما، عبر قنصليته العامة فى نيويورك. حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وستصل القطع الأثرية الثلاث إلى مطار رفيق الحريرى الدولى على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.
وأعلن المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية اللبنانية "أن الجهود الحثيثة التى بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثتها فى نيويورك لضمان استعادة لبنان لهذه القطع الأثرية القيمة، تؤكد الأهمية الكبيرة التى توليها الوزارة لملف الآثار اللبنانية المسروقة والمفقودة وحرصها البالغ على إيجادها وتأمين إعادتها إلى مهدها إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافى والحضارى للبنان".
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة