لأول مرة .. زراعة الأرز بالمياه المالحة فى جامعة بنها فى مصر

لأول مرة .. زراعة الأرز بالمياه المالحة فى جامعة بنها فى مصرالجمعة، 12 يناير 2018 11:15 ص
أرز - أرشيفية
القليوبية حسن عفيفي
إضافة تعليق
أعلنت جامعة بنها ، اليوم الجمعة انشاء مزرعة تجريبية على مساحة 50 فدان،بالتعاون مع شركة الريف المصرى، وذلك للاستفادة من خبرة الجامعة الصينية فى زراعة الأرز، بإستخدام المياه المالحة.
يأتى ذلك فى اطار التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين،وذلك بهدف التغلب على مشكلات نقص المياه،واحتياج محصول الأزر إلى كميات كبيرة منه، أكد ذلك الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها.
وأضاف القاضى فى بيان له اليوم أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة الريف المصرى،لاقامة المزرعة التجريبية على الأرض، التى ستخصصها الريف المصرى للجامعة لاجراء التجارب التى تستمر على مدى 5 سنوات.
وأضاف القاضى، أن هذا المشروع يأتى ثمرة من ثمار المؤتمر المصرى الصينى الثانى، الذى إستضافته جامعة بنها، وحقق نجاحا كبيرا.
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة