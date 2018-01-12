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لأول مرة .. زراعة الأرز بالمياه المالحة فى جامعة بنها فى مصر

الجمعة، 12 يناير 2018 11:15 ص
لأول مرة .. زراعة الأرز بالمياه المالحة فى جامعة بنها فى مصر أرز - أرشيفية


القليوبية حسن عفيفي
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أعلنت جامعة بنها ، اليوم الجمعة انشاء مزرعة تجريبية على مساحة 50 فدان،بالتعاون مع شركة الريف المصرى، وذلك للاستفادة من خبرة الجامعة الصينية فى زراعة الأرز، بإستخدام المياه المالحة.
 
يأتى ذلك فى اطار التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين،وذلك بهدف التغلب على مشكلات نقص المياه،واحتياج محصول الأزر إلى كميات كبيرة منه، أكد ذلك الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها.
 
وأضاف القاضى فى بيان له اليوم أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة الريف المصرى،لاقامة المزرعة التجريبية على الأرض، التى ستخصصها الريف المصرى للجامعة لاجراء التجارب التى تستمر على مدى 5 سنوات.
 
وأضاف القاضى، أن هذا المشروع يأتى ثمرة من ثمار المؤتمر المصرى الصينى الثانى، الذى إستضافته جامعة بنها، وحقق نجاحا كبيرا.
 
 
 

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