كيفية التبرع للفقراء بإيصال رسمى بعلم الوصول × 5 خطوات





كتب إسماعيل رفعت

تتيح وزارة الأوقاف، التبرع للفقراء تحت بند وجوه البر، وتتولى المسئولية إدارة مركزية بالوزارة من خلال تلقيها تبرعات موجهة من المواطنين، أو المؤسسات لاستخدامها فى مساعدة اليتامى والأرامل والفقراء، بإيصال رسمى.

"اليوم السابع" يوضح فى 5 خطوات لكيفية التبرع من خلال وزارة الأوقاف لمساعدة الفقراء والأسر الأولى بالرعاية.