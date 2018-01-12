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كيفية التبرع للفقراء بإيصال رسمى بعلم الوصول × 5 خطوات

الجمعة، 12 يناير 2018 02:26 م
كيفية التبرع للفقراء بإيصال رسمى بعلم الوصول × 5 خطوات وزارة الأوقاف - أرشيفية


كتب إسماعيل رفعت
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تتيح وزارة الأوقاف، التبرع للفقراء تحت بند وجوه البر، وتتولى المسئولية إدارة مركزية بالوزارة من خلال تلقيها تبرعات موجهة من المواطنين، أو المؤسسات لاستخدامها فى مساعدة اليتامى والأرامل والفقراء، بإيصال رسمى.
 
"اليوم السابع" يوضح فى 5 خطوات لكيفية التبرع من خلال وزارة الأوقاف لمساعدة الفقراء والأسر الأولى بالرعاية.

1 – الاتصال برقم 01097646880 للترتيب.

2 – الحضور إلى مقر الوزارة فى حالة الدفع النقدى بإيصال.

3 – رقم الحساب بالبنك المركزى: 788999/450/9.

4 – الحصول على إيصال من البنك بالدفع النقدى أو التحويل.

5 – الاتصال برقم الشكاوى حالة تعذر الوصول: (0223960201)، أو شكوى فاكس (0223954012).

 


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