قيادة الحزب الاشتراكى الديموقراطى فى ألمانيا توافق على تشكيل حكومة مع ميركل

قيادة الحزب الاشتراكى الديموقراطى فى ألمانيا توافق على تشكيل حكومة مع ميركلالجمعة، 12 يناير 2018 04:32 م
أنجيلا ميركل
(أ ف ب)
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وافقت قيادة الحزب الاشتراكى الديموقراطى اليوم الجمعة، على مبدأ تشكيل حكومة فى المانيا مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال الحزب الاشتراكى الديموقراطى فى بيان إنه بناء على التسوية التى تم التوصل اليها بين مفاوضى الجانبين بعد أكثر من 24 ساعة من المفاوضات الشاقة، ستعمد القيادة بعد اجتماعها فى برلين إلى "تسمية لجنة" مكلفة إجراء مباحثات مفصلة مع المحافظين حول ائتلاف حكومي.
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