قوات الجيش السورى تستعيد السيطرة على عدة مواقع فى ريف إدلب

قوات الجيش السورى تستعيد السيطرة على عدة مواقع فى ريف إدلبالجمعة، 12 يناير 2018 12:04 م
الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تمكنت قوات الجيش السورى، من استعادة جميع المواقع والنقاط التى خُسرت خلال الهجوم المعاكس الذى شنه فصائل المعارضة بريف إدلب.
وأكدت، مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، أن القوات السورية استعادت جميع النقاط التى خسرتها، أمس الخميس، أمام فصائل المعارضة فى محيط عشطان وتل مرق، ونجحت فى السيطرة عليها.
وكان المرصد السورى، قد أعلن - أمس - أن فصائل المعارضة شنت هجمات مضادة على قوات الجيش السورى، فى محافظة إدلب، شمال غربى سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم الأول جرى فى محيط مطار أبو الضهور العسكرى سعيا لإبعاد القوات السورية عن المطار وسط قصف عنيف تشنه القوات السورية على فصائل المعارضة، وأن هجوما آخر استهدف بلدة عطشان جنوب شرقى إدلب.
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة