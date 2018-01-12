قوات الجيش السورى تستعيد السيطرة على عدة مواقع فى ريف إدلب





أ ش أ

تمكنت قوات الجيش السورى، من استعادة جميع المواقع والنقاط التى خُسرت خلال الهجوم المعاكس الذى شنه فصائل المعارضة بريف إدلب.

وأكدت، مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، أن القوات السورية استعادت جميع النقاط التى خسرتها، أمس الخميس، أمام فصائل المعارضة فى محيط عشطان وتل مرق، ونجحت فى السيطرة عليها.

وكان المرصد السورى، قد أعلن - أمس - أن فصائل المعارضة شنت هجمات مضادة على قوات الجيش السورى، فى محافظة إدلب، شمال غربى سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم الأول جرى فى محيط مطار أبو الضهور العسكرى سعيا لإبعاد القوات السورية عن المطار وسط قصف عنيف تشنه القوات السورية على فصائل المعارضة، وأن هجوما آخر استهدف بلدة عطشان جنوب شرقى إدلب.