قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة شمال طولكرم





أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، 5 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة فى بلدة "علار" شمال طولكرم، بعد مداهمة منازلهم، وتفتشيها وسرقة مبالغ من المال منها، والاعتداء على أفرادها بالضرب.

وقال مؤيد طقاطقة، والد أحد المعتقلين، "إن قوة عسكرية كبيرة، داهمت منزله الساعة الواحدة فجرا بشكل وحشي، وفتشته تفتيشا دقيقا، وعبثت وحطمت بعض محتوياته، قبل أن تقوم باعتقال نجله يزن، (17عاما)، فى الوقت الذى سرق فيه جنود الاحتلال مبلغا من المال قدر بـ 17400 شيكل، إضافة إلى 600 دولار.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل أشقائه المجاورة لمنزله، واعتدت على ابن شقيقه الأسير المحرر عرفات نزار طقاطقة، (25 عاما)، بالضرب المبرح مما تسبب فى كسر يده، ونقله والده إلى مستشفى الشهيد ثابت بطولكرم، لتلقى العالج، كما قامت بكسر زجاج سيارته، وسرقة قطع مركبات خاصة بهم، إلى جانب أنه تم اعتقال إياد معروف طقاطقة (40 عاما)، ومحمد إياد طقاطقة (20 عاما)، ونهاد معروف طقاطقة (52 عاما)، ومعروف نزار طقاطقة (36 عاما).

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اقتحمت، فجر اليوم، عدة أحياء فى المنطقة الغربية من مدينة نابلس، فيما ذكرت مصادر محلية أن أصوات رصاص حى وقنابل صوت سُمعت فى محيط مبنى جامعة النجاح الجديد.