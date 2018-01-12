"قطريليكس" تبث مكالمة مسربة تفضح دور قطر فى دعم المتطرفين بليبيا

"قطريليكس" تبث مكالمة مسربة تفضح دور قطر فى دعم المتطرفين بليبياالجمعة، 12 يناير 2018 06:05 م
كتب هيثم سلامة
كشفت قطريليكس، للمعارضة القطرية، عن مكالمة مسربة بين قيادى بمليشيا مجلس الشورى ثوار بنغازى ومراسل قناة الجزيرة، تفضح تحكم الدوحة فى إشعال الحرب فى ليبيا ودعمها للمتطرفين بالمال والسلاح، وحثهم على السيطرة على مطار بنينا.
شهدت المكالمة المسربة بين مراسل الجزيرة، وقائد كتائب بنى غازى على دعم المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، حول السيطرة على مطار بنينا، ومطالبة قائد الكتائب له بالدعم بالمال والسلاح للسيطرة، حيث أكد أنه لو تم السيطرة على المطار سوف يتم إيصال كل سوف يأتون بالشرق كله على مصر.
مكالمة مسربة بين قيادي بميليشيا مجلس شورى ثوار #بنغازي ومراسل #الجزيرة تفضح كيف تتحكم #الدوحة في إشعال نار الحرب بـ #ليبيا ودعمها للمتطرفين بالمال والسلاح#قطريليكس#قطر_تمول_الإرهاب#تميم_يدعم_الإرهاب_بإفريقيا#قطر_دويلة_الغدر_والخيانة#العبث_القطري_في_إفريقيا pic.twitter.com/aOZeGFxDp1— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١٢ يناير، ٢٠١٨
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة