"قطريليكس" تبث مكالمة مسربة تفضح دور قطر فى دعم المتطرفين بليبيا





كتب هيثم سلامة

كشفت قطريليكس، للمعارضة القطرية، عن مكالمة مسربة بين قيادى بمليشيا مجلس الشورى ثوار بنغازى ومراسل قناة الجزيرة، تفضح تحكم الدوحة فى إشعال الحرب فى ليبيا ودعمها للمتطرفين بالمال والسلاح، وحثهم على السيطرة على مطار بنينا.

شهدت المكالمة المسربة بين مراسل الجزيرة، وقائد كتائب بنى غازى على دعم المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، حول السيطرة على مطار بنينا، ومطالبة قائد الكتائب له بالدعم بالمال والسلاح للسيطرة، حيث أكد أنه لو تم السيطرة على المطار سوف يتم إيصال كل سوف يأتون بالشرق كله على مصر.