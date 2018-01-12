video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتلى وجرحى جراء غارات على الريفين الجنوبى والشرقى لمحافظة إدلب السورية

الجمعة، 12 يناير 2018 11:23 م
قتلى وجرحى جراء غارات على الريفين الجنوبى والشرقى لمحافظة إدلب السورية العنف فى سوريا- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان - ومقره لندن مساء الجمعة- بأن طائرات استهدفت مناطق فى الريف الشرقى لإدلب.

وأوضح المرصد - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن طائرات حربية استهدفت مناطق فى بلدة سكيك وقرية عطشان القريبة منها، والتى سيطرت عليها الفصائل مساء اليوم، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.


وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن فى وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة قتلى المعارك بين القوات السورية والمعارضة فى محافظة إدلب إلى 117 شخصا خلال اليومين الماضيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرصد السورى: ارتفاع حصيلة قتلى المعارك فى إدلب إلى 117 شخصا

قوات الجيش السورى تستعيد السيطرة على عدة مواقع فى ريف إدلب

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار ادلب



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة