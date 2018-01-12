قتلى وجرحى جراء غارات على الريفين الجنوبى والشرقى لمحافظة إدلب السورية

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان - ومقره لندن مساء الجمعة- بأن طائرات استهدفت مناطق فى الريف الشرقى لإدلب.

وأوضح المرصد - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن طائرات حربية استهدفت مناطق فى بلدة سكيك وقرية عطشان القريبة منها، والتى سيطرت عليها الفصائل مساء اليوم، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.



وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن فى وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة قتلى المعارك بين القوات السورية والمعارضة فى محافظة إدلب إلى 117 شخصا خلال اليومين الماضيين.